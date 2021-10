MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Linde nach Zahlen zum dritten Quartal und einer erneuten Anhebung des Gewinnziels auf "Add" mit einem Kursziel von 285 Euro belassen. Der Industriegase-Konzern habe die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf den zweiten Blick habe Linde sogar weitaus besser abgeschnitten als der Wettbewerber Air Liquide, fuhr der Experte mit Blick auf den deutlich gestiegenen Auftragsbestand fort, der sich nun auf Rekordniveau bewege./la/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2021 / 13:11 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.