NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Linde nach Zahlen auf "Buy" belassen. Das Kursziel in US-Dollar senkte Analyst Laurence Alexander in einer am Freitag vorliegenden Studie von 232 auf 221. Der Experte attestierte dem Industriegasekonzern ein ausreichend gutes erstes Quartal. Nach einem Tiefpunkt im zweiten Quartal verschiebe sich der Fokus auf die Mittelverwendung in den kommenden Jahren./ag/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2020 / 02:50 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2020 / 02:50 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.