NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Linde nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 390 US-Dollar belassen. Der Industriegase-Konzern habe beim Gewinn je Aktie (EPS) positiv überrascht, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das erneut angehobene Ertragsziel für dieses Jahr impliziere, dass das EPS im Schlussquartal höher ausfallen könnte als aktuell vom Markt erwartet./la/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2021 / 17:25 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2021 / 17:25 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.