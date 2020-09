NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lloyds auf "Neutral" mit einem Kursziel von 37 Pence belassen. Aktien britischer Banken würden wohl weiterhin mit Bewertungsabschlägen gehandelt, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ein Grund dafür sei, dass die Erträge im Heimatgeschäft aus strukturellen Gründen unter Druck stünden. Sinha verwies auf die Niedrigzinsen, regulatorische Änderungen, die Digitalisierung der Geschäftsabläufe und die nur begrenzten Möglichkeiten, die Kosten zu senken./la/bek



