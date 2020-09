NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Lloyds von 28 auf 27 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Martin Leitgeb kürzte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen (EPS) für die britische Bank bis 2024 und begründete dies vorrangig mit geänderten Annahmen zu den Kosten. Der Fokus am Aktienmarkt dürfte nun weg von den Erlösen hin zu den Krediten gehen. Denn Lloyds habe den höchsten Bestand an vergebenen Konsumentenkrediten in Großbritannien und könnte daher von Zahlungsausfällen infolge der pandemiebedingt anziehenden Arbeitslosigkeit besonders betroffen sein./tav/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2020 / 23:48 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.