LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die HSBC hat das Kursziel für London Stock Exchange (LSE)vor dem am 21. April erwarteten Zwischenbericht zum ersten Quartal von 7900 auf 7600 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Covid-19-Krise habe die Umsätze zahlreicher Unternehmen getroffen, doch für den britischen Börsenbetreiber habe er nur moderate Änderungen vorgenommen, schrieb Analyst Johannes Thormann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wegen der jüngsten Markttrends senkte er seine Ergebnisschätzungen (EPS). Für 2020 liege er nun deutlich unter dem Factset-Konsens./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2020 / 09:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2020 / 03:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.