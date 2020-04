ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für London Stock Exchange nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7600 Pence belassen. Der Umsatz des Börsenbetreibers liege etwas unter der Konsensprognose, schrieb Analyst Michael Werner in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Dies habe vor allem an dem Segment Information Services gelegen, dessen Erlöse die Erwartungen um fünf Prozent unterboten hätten./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2020 / 06:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.