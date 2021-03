NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für die Aktie der London Stock Exchange (LSE) nach Zahlen von 11500 auf 11200 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Jahr 2021 dürfte für den Börsenbetreiber ein Übergangsjahr werden, schrieb Analyst Ben Bathurst in einer am Montag vorliegenden Studie. Er senkte angesichts gestiegener operativer Ausgaben seine Ergebnisschätzungen (EPS) und damit auch das Kursziel. Die Finanzziele habe die LSE aber bestätigt und auch den potenziellen Beitrag durch den Zukauf des Datendienstleisters Refinitiv./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2021 / 02:12 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2021 / 02:12 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.