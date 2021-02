LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktie der London Stock Exchange (LSE) von 11 000 auf 11 500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Michael Sanderson überarbeitete in einer am Montag vorliegenden Studie seine Ergebnisschätzungen für den britischen Börsenbetreiber und hob sie an. Zudem verwies er auf verringerte Schuldenkosten, nachdem die LSE die erste Tranche ihrer Schulden für die Übernahme Finanzdatenanbieters Refinitiv refinanziert habe./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2021 / 23:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2021 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.