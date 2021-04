HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für L'Oreal auf "Hold" mit einem Kursziel von 311 Euro belassen. Die Rahmenbedingungen für Kosmetikhersteller in China seien weiter gut, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dafür verwies er auf eine von Berenberg initiierten Erhebung unter 2000 Frauen in China. Profiteure seien vor allem die Marken mit dem höchsten Prestige. Estée Lauder bleibe daher in dem Bereich sein "Top Pick"./mf/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2021 / 17:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



