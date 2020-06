NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat L'Oreal von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 220 auf 310 Euro angehoben. Die starke Zunahme online-gestützter Käufe von Schönheitsmitteln habe sie einen neuen Blick auf die Aktien von L'Oreal werfen lassen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im laufenden Jahr dürfte diese Art des Einkaufs bereits ein Viertel zum Umsatz des französischen Kosmetikkonzerns beitragen./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2020 / 23:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2020 / 12:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.