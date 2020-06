ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat L'Oreal von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 230 auf 225 Euro gesenkt. Die aktuelle Bewertung der Aktie lege nahe, dass dass das Umsatzwachstum des Konsumgüterkonzerns rasch wieder die Dynamik vor der Corona-Krise erreichen werde, schrieb Analyst Alan Erskine in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei zu optimistisch. Er senkte unter anderem seine Ergebnisschätzung (EPS) für 2021./ck/edh



