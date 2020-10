LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für L'Oreal nach Zahlen von 251 auf 258 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Kosmetikkonzern sei im dritten Quartal mit etlichen Innovationen vorgeprescht, was angesichts der Zurückhaltung der Konkurrenz sehr erfolgreich gewesen sei, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Marktanteilsgewinne seien so stark wie schätzungsweise seit Jahrzehnten nicht mehr ausgefallen. Simpson hob seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die kommenden Jahre an. Zum Schlussquartal sowie für 2021 habe L'Oreal sich indes überraschend vorsichtig geäußert, so der Experte./gl/bek



