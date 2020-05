HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für LPKF auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Analyst Robert-Jan van der Horst begrüßte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie den Verkauf der Anteile durch den bisherigen Aktionär Jörg Bantleon. Da die Ergebniswende beim Laserspezialisten inzwischen vollzogen sei, das Unternehmen wieder profitabel arbeite und sich ambitionierte Ziele setze, dürften neue Investoren zum aktuellen Zeitpunkt besser zu LPKF passen./tav/edh



