HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat LPKF nach Eckdaten zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Laserspezialist habe über eine weiter hohe Profitabilität berichtet, wohl dank strikter Kostenkontrolle, niedrigerer Marketing- und Reisekosten sowie einer starken Bruttomarge, schrieb Analyst Robert-Jan van der Horst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/ajx



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.