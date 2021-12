HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für LPKF von 40 auf 39 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Alina Köhler verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf vom Laserspezialisten mitgeteilte Projektverzögerungen bei Kunden und globale Logistikprobleme. Sie passte ihre Schätzungen an, hob aber zugleich hervor, dass die strukturellen Wachstumstreiber nach wie vor intakt seien./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2021 / 08:22 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.12.2021 / 08:22 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.