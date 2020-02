HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Lufthansa angesichts beschlossener Sparmaßnahmen wegen des Coronavirus von 16,50 auf 13,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Die Maßnahmen seien zu begrüßen, sie dürften die Konsequenzen der Viruskrise aber nicht ausgleichen, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Je nach weiterer Entwicklung drohe die Epidemie der Fluglinie das aktuelle Geschäftsjahr ordentlich zu verhageln. Die Unsicherheit bleibe hoch, was er nun im Kursziel berücksichtige./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2020 / 14:30 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2020 / 14:51 / MEZ





