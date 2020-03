FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Lufthansa nach Zahlen und angesichts der Coronavirus-Pandemie von 11,80 auf 9,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Dass die Dividende für 2019 wegen des neuartigen Virus ausfalle, sei in Anbetracht der Sondersituation verständlich, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Montag vorliegenden Studie. Die aktuelle Lage demonstriere die Krisenanfälligkeit des Geschäftsmodells der deutschen Fluggesellschaft und der gesamten Branche. Positiv sei, dass die Lufthansa wohl auf Staatshilfen hoffen könne./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2020 / 08:40 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2020 / 09:55 / MEZ



