HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat Lufthansa von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und das Kursziel auf 7 Euro belassen. Die Belastungen für den Luftfahrtkonzern im Zuge der Corona-Krise seien zwar so hoch, dass die Liquidität nur noch einige Wochen beziehungsweise wenige Monate ausreichen würde, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Unter Mithilfe der verschiedenen Heimatregierungen der Konzernairlines aber deute sich eine kurzfristige Lösung an. Dabei hält Donie eine staatliche Beteiligung ? in welcher Form auch immer ? für wahrscheinlich./la/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2020 / 14:38 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2020 / 14:42 / MESZ



