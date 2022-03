HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Lufthansa auf "Hold" mit einem Kursziel von 6,30 Euro belassen. Eine schnelle Deeskalation geopolitischer Spannung sei unwahrscheinlich, schrieb Analyst Andrew Fisher in einer am Montag vorliegenden Studie zur Transport- und Logistikbranche. Ausufernde Treibstoffkosten seien eine immense Belastung für die Erholung der Airlines, während beispielsweise Container-Reedereien dank immens hoher Frachtraten besser mit steigenden Kosten klarkämen. Auch Luftfracht-Preise blieben hoch./ag/mis



