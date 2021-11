FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Lufthansa auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 7,70 Euro je Aktie belassen. Auch wenn die Lage im Luftverkehr wegen der Corona-Pandemie immer noch schwierig sei, könne die Frachtsparte der Lufthansa aufgrund einer stark zurückgegangenen Verfügbarkeit von Beiladekapazität in Passagierflugzeugen und angespannter Seefrachtmärkte Rekordergebnisse verzeichnen, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechnet mittelfristig mit einer weiteren Erholung des Flugverkehrs von der Corona-Krise./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2021 / 09:50 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2021 / 10:06 / MEZ





