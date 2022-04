NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Die europäischen Fluggesellschaften seien weiterhin von der Erholung des Geschäftsreiseverkehrs überzeugt und verwiesen auf positive Trends aus der Vorsaison, schrieb Analyst Richard Clarke in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Entscheidend bleibe der Reisemix: Flüge von Beschäftigten aus den unteren Ebenen der Unternehmenshierarchie seien derzeit verbreiteter als aus dem oberen Management./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2022 / 21:19 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2022 / 23:00 / UTC



