NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die vor einem Monat noch spürbare Panik rund um europäische Fluggesellschaften nehme ab, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Jetzt drehten sich die Gespräche eher um den Restart und strategische Optionen. Für die Überlebenden der Krise könnte eine Konsolidierung zum Vorteil werden./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2020 / 23:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.