HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Lufthansa auf "Sell" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Eine zweite Welle der Pandemie des Coronavirus sei gegenwärtig das größte Risiko für die internationale Logistik und den Transport, schrieb Analyst William Fitzalan Howard in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Nun komme es auf die Bereitschaft der jeweiligen Regierungen zu einem neuerlichen Lockdown an, sollten die Zahlen der Neuinfektionen wieder zunehmen./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2020 / 17:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.