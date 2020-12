ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lufthansa auf "Sell" belassen. Analyst Jarrod Castle ermittelte in einer am Freitag vorliegenden Studie, dass der Anteil derzeit wegen Lockdowns stillgelegter globaler Flugrouten in diesem Monat nochmals leicht auf 84 Prozent gestiegen ist - eine Zahl, die auch für die G20-Staaten gelte. In der EU hätten die Restriktionen mit 74 Prozent der Strecken einen neuen Rekordstand erreicht. Seine Empfehlungen im Sektor seien gut verteilt, Kaufempfehlungen spreche er aber nur für IAG und Easyjet aus./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2020 / 08:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2020 / 08:16 / GMT



