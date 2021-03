HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Lufthansa auf "Sell" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Analyst William Fitzalan Howard und seine Kollegen untersuchten in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie die aktuellen Trends in der Flug- und Logistikbranche angesichts der Pandemie. In den USA erhole sich der inländische Reiseverkehr, in Europa bleibe das Passagieraufkommen angesichts dort wieder erhöhter Infektionszahlen und andauernder Beschränkungen aber schwach./tih/bek



