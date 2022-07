NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Lufthansa auf "Underperform" mit einem Kursziel von 4,75 Euro belassen. Die lange erhoffte Nachfrage bei Europas Fluggesellschaften sei endlich da, schrieb Analyst Alexander Irving in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick auf die Berichtssaison. Doch die Sommersaison, die eine der besten aller Zeiten hätte werden können, werde durch Personalprobleme an den Flughäfen sowie die davon verursachten Flugstreichungen und Zusatzkosten getrübt. Nun müssten die Anleger auf die sehr unsichere Nachfrage im Winter hoffen. Bei der Lufthansa werde zudem der Schuldenabbau überschattet von der nur langsamen Erholung des Asien-Geschäfts, Risiken mit Investitionen in Italien, den mühsamen Fortschritten beim Verkauf von Aktivitäten sowie der Staatsbeteiligung, die bis Oktober 2023 abgelöst werden müsse./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2022 / 18:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2022 / 04:00 / UTC





