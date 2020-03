NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Lufthansa angesichts möglicher Staatshilfe auf "Underweight" belassen. In den Lufthansa-Aktien dürfte derzeit das Szenario eines Umsatzrückgangs von 25 Prozent eingepreist sein, was ein freundlicheres sei als für die Billigflieger, schrieb Analystin Carolina Dores in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Liquidität könnte die Flotte der Lufthansa wohl noch drei Monate am Boden bleiben, wenngleich dies einige Bilanzmaßnahmen erfordere./ajx/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2020 / / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



