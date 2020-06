LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lufthansa von 6,20 auf 4,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die beiden Wörter "Schuldentilgung" und "Restrukturierung" werden in mindestens den nächsten drei Jahren die Gespräche über die Fluggesellschaft dominieren, schrieb Analystin Rishika Savjani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er habe in seine Schätzungen nun das staatliche Rettungspaket und die Restrukturierung in sein Bewertungsmodell eingearbeitet und entsprechend seine Ergebnisschätzungen (Ebit und EPS) gesenkt./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2020 / 19:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2020 / 04:00 / GMT



