LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lufthansa nach vollständigen Quartalszahlen von 5,70 auf 5,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Fluggesellschaft habe schon vorab einen bereinigten operativen Milliardenverlust (Ebit) berichtet, so dass der Fokus nun unter anderem auf dem Zufluss freier Barmittel gelegen habe, schrieb Analystin Rishika Savjani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Restrukturierung der Fluggesellschaft komme nur langsam voran, die kurzfristigen Aussichten seien düster und mittelfristig werde die Liquidität wieder zum Problem. Die Analystin senkte ihre Schätzungen für die Kapazitäten im Winter sowie im kommenden Jahr, was zu niedrigeren bereinigten Ebit-Prognosen für 2020 und 2021 führte./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2020 / 18:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2020 / 05:00 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.