ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für LVMH auf "Buy" belassen. Auf dem wichtigen chinesischen Markt gewönnen Online-Shops mit gebrauchten Luxusartikeln an Bedeutung, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Freitag vorliegenden Studie des Instituts. Auch allgemein sei es an der Zeit, diese Entwicklung näher unter die Lupe zu nehmen. Konzerne mit einer Vielzahl von Marken wie etwa LVMH und Kering könnten zu den größten Profiteuren gehören./la



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2020 / 22:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



