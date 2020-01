FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für LVMH nach Umsatzzahlen von 430 auf 460 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Anders als sonst habe der Luxusgüterkonzern dieses mal die Erwartungen nicht übertroffen, schrieben die Analysten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das wichtige Geschäft mit Mode und Lederwaren sei derweil ordentlich gewachsen./mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.