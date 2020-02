ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LVMH von 466 auf 435 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analystin Zuzanna Pusz passte ihre Schätzungen für Luxuskonzerne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an die Auswirkungen des Coronavirus an. Das Geschäft der Anbieter von Lederwaren wie Kering und LVMH dürfte allerdings vergleichsweise robust weiterlaufen./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2020 / 04:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



