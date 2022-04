ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LVMH vor Zahlen zum ersten Quartal von 787 auf 807 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. LVMH werde am 12. April die Berichtssaison im Luxusgütersektor einläuten, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie rechnet mit einer ungebrochen soliden Entwicklung. Ihrer Einschätzung nach sollten sich erste Vorteile höherer Preise zeigen./tih/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2022 / 02:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2022 / 02:19 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.