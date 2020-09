ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für LVMH vor Quartalsumsätzen von 425 auf 450 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das neue Kursziel gehe auf eine niedrigere Verschuldung des Luxusgüterkonzerns zurück, schrieb Analyst Sanjeet Aujla in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wegen der Unwägbarkeiten bei der geplanten Übernahme von Tiffany berücksichtigt er den US-Juwelier nun aber nicht mehr in seinen Schätzungen. Deshalb und wegen generell vorsichtigerer Umsatz- und Margenerwartungen senkte Aujla seine Gewinnschätzungen (EPS) für das laufende Jahr. Für die beiden kommenden Jahre hob er seine EPS-Prognosen indes etwas an./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2020 / 04:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.