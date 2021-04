NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 635 Euro belassen. Analyst Piral Dadhania verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie darauf, dass ein von Großaktionär Bernard Arnault kontrolliertes Unternehmen im April LVMH-Aktien für 125 Millionen Euro gekauft habe, nach 42 Millionen Euro im März. Timing und Volumen der Käufe seien bemerkenswert, denn allein in den ersten vier Monaten 2021 habe Arnault bereits 300 000 Papiere des Luxusgüterkonzerns erworben. Ganz zu schweigen davon, dass sich die LVMH-Aktie nach den starken Ergebnissen 2020 und im ersten Quartal 2021 auf einem Allzeithoch befinde./edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2021 / 13:03 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2021 / 13:13 / EDT



