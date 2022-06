NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für LVMH von 780 auf 750 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen und die Aktie zudem auf "Positive Catalyst Watch" gesetzt. Die anstehenden Zahlen für das erste Halbjahr sollten einmal mehr die Stärke des Luxusgüterherstellers aufzeigen, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bewertung sei deutlich gesunken, dabei sollte LVMH eigentlich mit einem Aufschlag auf die Bewertungen der Vergangenheit gehandelt werden. Grund für das reduzierte, aber immer noch großes Aufwärtspotenzial bietende Kursziel seien höhere Kapitalkosten (WACC)./ajx/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2022 / 20:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2022 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.