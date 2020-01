NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für McDonalds von 218 auf 235 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ein starkes Umsatzwachstum im vierten Quartal 2019 lasse auf eine Rückkehr zu Gewinnwachstum im Jahr 2020 hoffen, schrieb Analyst Christopher Carril in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht zudem die Möglichkeit eines beschleunigten Wachstums des Barmittelzuflusses im Jahr 2021./ssc/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2020 / 18:27 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2020 / 18:27 / ET



