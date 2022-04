ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat McDonald's nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 285 US-Dollar belassen. Die Fast-Food-Kette habe mit einem starken ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Analystin Lauren Silberman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ihre moderat gesenkten Ergebnisschätzungen (EPS) für 2022 und 2023 begründete sie mit der Schließung von rund 950 Filialen in Russland und der Ukraine./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2022 / 09:44 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.