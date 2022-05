NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Analyst Daniel Roeska widmet sich in einer am Montag vorliegenden Studie den Anlegerreaktionen auf seine Auftaktstudie zur Autobranche Mitte Mai. Den Aktien der Stuttgarter gibt er grundsätzlich etwas den Vorzug gegenüber ebenfalls empfohlenen BMW-Papieren wegen der differenzierten Strategie der Fokussierung auf das Premiumsegment. Der Wandel brauche aber Jahre. Kurzfristig seien die Faktoren für Mercedes und BMW vergleichbar, und er lobt die Dividendenaussichten der Münchner im kommenden Jahr./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2022 / 16:49 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.05.2022 / 04:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.