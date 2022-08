LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Mercedes-Benz nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Autobauer habe in einem weiteren starken Quartal mit dem Kerngeschäft und beim Barmittelzufluss (FCF) die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Erwann Dagorne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dazu beweise der angehobene Margenausblick für das Autogeschäft, dass das Management alle von ihm zu steuernden Faktoren im Griff habe./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2022 / 06:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2022 / 06:41 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.