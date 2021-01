FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Merck KGaA angesichts einer abgebrochenen klinischen Studie mit dem Medikament Bintrafusp zur Behandlung von Lungenkrebs von 140 auf 142 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Durch den Abbruch werde eine 500 Millionen Euro schwere Meilensteinzahlung durch den Pharmakonzern GlaxoSmithKline ausbleiben, schrieb Analyst Tobias Gottschalt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es blieben aber Chancen zur Marktreife des Medikaments in zwei weiteren Krebs-Behandlungsgebieten./tih/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2021 / 11:10 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2021 / 11:40 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.