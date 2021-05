FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktie von Merck KGaA nach Zahlen und Erhöhung der Unternehmensprognosen von 167 auf 168 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Merck sei ein Unternehmen von hoher Qualität, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Portfolio unterstütze fast den gesamten Produktionsprozess von Covid-19-Impfstoffen. "Neue Medikamente, der anhaltende Boom der Halbleiter- und Elektronikmaterialien sowie die Bioprozesstechnik treiben das dynamische Gewinnwachstum", so der Experte./ajx/ag



