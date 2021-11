FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Merck KGaA von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 205 auf 245 Euro angehoben. Der Pharma- und Chemiekonzern habe erneut sehr starke Quartalszahlen vorgelegt und die Gewinnprognose für 2021 erhöht, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach den Resultaten für das dritte Jahresviertel. Der Experte hob seine Gewinnschätzungen an. Neue Medikamente zur Therapie von Krebs und Autoimmunerkrankungen, der anhaltende Boom bei Halbleiter- und Elektronikmaterialien sowie bei der Bioprozesstechnik sollten das Gewinnwachstum bis 2025 tragen./mis/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2021 / 15:52 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2021 / 16:08 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.