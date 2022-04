FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 236 Euro belassen. Trotz der Belastungen aus der Rohstoff-, Logistik- und Energiekosteninflation im ersten Halbjahr 2022 sollte der Pharma- und Chemiekonzern im laufenden Geschäftsjahr ein solides Gewinnwachstum erzielen, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Ukraine-Russland-Risiko sei bei der Merck KGaA nur gering ausgeprägt (weniger als 1,5 Prozent des Umsatzes). Die Merck-KGaA-Aktie verfu?ge zudem u?ber eine hohe Qualität in

Bezug auf Portfolio, Wachstum, Bilanz, Widerstandsfähigkeit und Management./mis/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2022 / 08:42 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2022 / 09:46 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.