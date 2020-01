NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Merck KGaA von 104 auf 110 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Vosser begründete das höhere Kursziel in einer am Montag vorliegenden Studie mit einem Abschlag der Aktien im Vergleich zum Sektor. Positive Studienergebnisse zum Mittel Bavencio gegen Blasenkrebs seien derweil etwas früher gekommen als erwartet, sie seien alles in allem leicht positiv für den Pharma- und Chemiekonzern./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2020 / 18:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2020 / 12:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.