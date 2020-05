ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Wie Analyst Michael Leuchten in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung schrieb, haben der Umsatz und die um Einmaleffekte bereinigten Ergebniskennziffern (Ebitda und EPS) die Erwartungen jeweils um etwa mehr als vier Prozent übertroffen. Beim Ausblick sei die neue Ebitda-Spanne breit gewählt./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2020 / 06:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



