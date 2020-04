NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Sell" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Der Arzneimittelkonzern habe in klinischen Phase-II-Studien eigenen Angaben zufolge bei seinem neuen Wirkstoff Evobrutinib nicht die primären Endpunkte bei der Behandlung bestimmter rheumatischer Erkrankungen erreicht, schrieb Analyst Krishna Chaitanya Arikatla in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese Anwendungen hätten zwar nicht deutlich im Fokus der Anleger gestanden, dennoch werte er die Nachrichten als leicht negativ für die Stimmung gegenüber den Aktien der Darmstädter./la/ajx



