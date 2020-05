NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Der Pharma- und Spezialchemiekonzern habe die Umsatzerwartung im ersten Quartal übertroffen, schrieb Analyst Krishna Chaitanya Arikatla in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unterstützt worden sei dies vor allem durch nicht bezifferte Lageraufstockungen durch Kunden. Der recht weit gefasste Ausblick für 2020 stimme in der Mitte in etwa mit den Markterwartungen überein./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2020 / 07:16 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.