LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Das Zahlenwerk zum ersten Quartal sei an sich stark gewesen, schrieb Analystin Emily Field in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Allerdings habe sich Covid-19 wie erwartet negativ ausgewirkt./mf/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2020 / 07:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2020 / 07:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.